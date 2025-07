Rapine in tre tabaccherie due arrestati In casa avevano un piccolo arsenale

Le indagini, condotte con meticolosa precisione, hanno portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale casalingo e alla cattura dei sospettati, colpevoli di aver seminato il terrore nelle tabaccherie veronesi. In un’operazione che ha svelato un grave quadro di criminalità , i carabinieri hanno dimostrato come la determinazione possa fare luce anche nei casi più intricati. La vicenda sottolinea ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza pubblica.

I carabinieri della sezione operativa di Verona hanno arrestato due italiani di 61 e 53 anni, ritenuti gravemente indiziati di rapina aggravata, sequestro di persona e tentata estorsione. Le indagini sono state condotte sotto la direzione della sostituta procuratrice Elisabetta Labate ed hanno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

