Villa Pamphili il rientro in Italia di Kaufman | il volo le accuse agli agenti e il presunto malore

Il ritorno di Kaufman in Italia sta scatenando tensioni e interrogativi. Tra accuse agli agenti, presunti malori e il sospetto di un duplice omicidio a Villa Pamphili, il caso si fa sempre più intricante. L’attesa dei risultati del DNA potrebbe svelare la verità, mentre l’interrogatorio di martedì si preannuncia decisivo. La vicenda continua a scuotere l’opinione pubblica: cosa riserveranno i prossimi sviluppi? Continuiamo a seguire da vicino questa drammatica vicenda.

Lunedì sono attesi i risultati del Dna che potrebbero inchiodarlo per il duplice omicidio di Villa Pamphili, martedì l'interrogatorio. Nel frattempo, una volta arrivato a Ciampino, Francis Kaufman ha creato scompiglio in aeroporto e in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

