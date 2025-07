Guardiola e Inzaghi si sono ispirati a me | Uscita a sorpresa di Mazzarri tutte le rivendicazioni dell’ex Napoli

Walter Mazzarri sorprende tutti rivendicando un ruolo di ispirazione per Guardiola e Inzaghi, scatenando discussioni nel mondo del calcio. La sua uscita a sorpresa segna un nuovo capitolo nella storia della Serie A, dove il centro di gravità si sposta lontano dalle grandi storiche. Dal 23 maggio 2025, la geografia del calcio italiano sta cambiando radicalmente: scopriamo insieme come questa rivoluzione stia ridefinendo l’egemonia delle grandi squadre.

Walter Mazzarri torna sulla scena con rivendicazioni che faranno discutere. L'ex tecnico del Napoli si è preso i meriti di essere stato fonte di ispirazione di Guardiola e Simone Inzaghi. Dal 23 maggio 2025 la geografia del calcio italiano è totalmente cambiata. Ora il centro di gravità permanente della Serie A non sono più le tre storiche piazze, che sommate contano ben 75 scudetti. L'egemonia di Juventus, Inter e Milan, attualmente, sembra acqua passata. La forza attrattiva più forte viene esercitata da sotto il Vesuvio, dove sono già arrivati calciatori illustri e conosciuti in tutto il mondo come Kevin De Bruyne .

