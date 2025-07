Cina | forum di Nishan evidenzia dialogo tra civilta’ nel pieno delle sfide globali

Nel cuore della Cina, il 11° Nishan Forum on World Civilizations ha acceso un vivace dialogo tra culture diverse, rivelando l’importanza di un confronto costruttivo in un mondo sempre più globalizzato. Con oltre 560 leader mondiali riuniti a Qufu, questo evento si conferma come un faro di speranza per superare le sfide globali attraverso la cooperazione interculturale. Per scoprire come questa piattaforma scolpisce il futuro delle civiltà, clicca qui.

L'11esimo Nishan Forum on World Civilizations si e' tenuto questa settimana a Qufu, nello Shandong, in Cina, riunendo oltre 560 leader del pensiero a livello globale per promuovere lo scambio interculturale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma635752763575272025-07-12cina-forum-di-nishan-evidenzia-dialogo-tra-civilta-nel-pieno-delle-sfide-globali Agenzia Xinhua.

