Un drammatico incidente a Crespellano scuote la provincia di Bologna: un'autocisterna di Gpl si schianta e esplode, causando un morto e due feriti. Vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme e gestire l’emergenza in una zona ormai sotto shock. La tragedia sottolinea con forza la pericolosità di questi trasporti e l’importanza di misure di sicurezza rigide. L’intera comunità resta in attesa di chiarimenti e riflessioni.

(LaPresse) È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un’autocisterna che trasportava Gpl a Crespellano, in provincia di Bologna. Dalle prime indicazioni poco prima delle 9 di oggi, sabato, il camion avrebbe urtato contro una Toyota Yaris finendo fuori strada nei pressi del parcheggio Gls sulla nuova Bazzanese per poi esplodere. Dopo lo scoppio si è sviluppato un incendio, con fiamme molto alte, visibili da lontano. La vittima è l’autista dell’autocisterna, che era rimasto rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo: a nulla sono valsi i tentativi di soccorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna, autocisterna di Gpl va fuori strada ed esplode: vigili del fuoco al lavoro

