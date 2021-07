Videogiochi e la tecnologia blockchain insieme? L' ipotesi del co-fondatore di Reddit

(Di martedì 27 luglio 2021) Alexis Ohanian, co-di, ha affermato che il 2021 sarà un anno decisivo per igrazie anche alla crescita della tencologia. Attraverso un post su Twitter, Ohanian ha dichiarato che il 2021 sembra assomigliare ai "primi giorni di". Il mercato videoludico è diventato estremamente popolare in questi anni: secondo alcune stime, questa industria ha recentemente eclissato il cinema, lo sport e la musica anche grazie in parte alla pandemia da Coronavirus. "Il 2021 sarà un anno decisivo per i giochi. Sembra quasi i primi giorni di" ha dichiarato. ...

