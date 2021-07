Scamacca Inter | c’è la risposta del Sassuolo Tutti i dettagli

(Di martedì 27 luglio 2021) L’è sulle tracce di Gianlucaper rinforzare l’attacco: ilha dato unaai nerazzurri Nei giorni scorsi è spuntato il nome di Gianlucaper l’attacco dell’. La società nerazzurra è a caccia di una quarta punta, un vice Lukaku, e il profilo del classe 1999 è considerato perfetto per la rosa di Simone Inzaghi. Come svelato da Repubblica, è lui il primo vero obiettivo per l’attacco, ma ilper ora ha comunicato che non apre al prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Glongari : #Inter con la possibile uscita di #Pinamonti si aprirebbe la possibile lista del vice #Lukaku. Oltre alla pista… - gilnar76 : Scamacca, la risposta del Sassuolo a #Milan ed Inter #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - ElTrattore : RT @fcin1908it: Inter, Scamacca il vero obiettivo: la comunicazione del Sassuolo ai nerazzurri - fcin1908it : Inter, Scamacca il vero obiettivo: la comunicazione del Sassuolo ai nerazzurri - PietroPaoloGui1 : @TuttoMercatoWeb Per Scamacca c'è l' Inter -

11.52: Gianlucaè finito nel mirino dell'. Potrebbe diventare il vice di Lukaku. 10.21: UFFICIALE: dopo l'addio al Sassuolo, Adina Giurgiu passa al Nordsjaelland . 20 LUGLIO 20.46 - ...LE CONDIZIONI DELL'- Lucci, agente di, sta spingendo fortemente per portare in nerazzurro l'ariete ex Genoa. Serviranno dei giorni prima di entrare nella fase operativa perché l'...Scamacca è un obiettivo del Milan per completare il reparto avanzato, ma nei giorni scorsi è spuntato il nome anche dell’Inter Scamacca è un obiettivo del Milan per completare il reparto avanzato, ma ...L’Inter è sulle tracce di Gianluca Scamacca per rinforzare l’attacco: il Sassuolo ha dato una risposta ai nerazzurri Nei giorni scorsi è spuntato il nome di Gianluca Scamacca per l’attacco dell’Inter.