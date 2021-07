Calciomercato, via a zero dalla Juventus | Raiola lo ‘porta’ all’Inter (Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato Inter, i nerazzurri potrebbero mettere a segno un colpo suggestivo dalla Juventus per la fascia: ci pensa Raiola, i dettagli L’Inter non si ferma. In casa nerazzurra si continua… L'articolo Calciomercato, via a zero dalla Juventus Raiola lo ‘porta’ all’Inter è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 27 luglio 2021)Inter, i nerazzurri potrebbero mettere a segno un colpo suggestivoper la fascia: ci pensa, i dettagli L’Inter non si ferma. In casa nerazzurra si continua… L'articolo, via aloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Fantacalcio : Napoli, Alex Moreno nel mirino per la fascia sinistra - violanews : #Lirola, via libera alla cessione dopo il confronto con Joe #Barone. Adesso la palla passa al #Marsiglia… - carlolaudisa : Sulla Gazzetta di oggi il sì di #KaioJorge al #Milan. Ora via alla trattativa con il #Santos per averlo subito.… - AleCat_91 : MI DEVO SFOGARE DI NUOVO, LA CONFERENZA DI ALLEGRI E GLI INACCETTABILI P... - tharnak : Fino a ieri, quando @AntonioCorsa ha uscito la lista, non si parlava di liste e calciomercato pensato in quest'otti… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato via Calciomercato Bologna, è arrivato Arnautovic: visite mediche e firma ... ieri sera è sbarcato a Bologna Marco Arnautovic (32 anni), per l'entusiasmo della piazza e dei tifosi, accorsi in circa 500 in via Indipendenza ad accoglierlo all'ingresso dell'Hotel che lo ospiterà ...

Juventus, tema vicecapitano: la 'frecciata' di Allegri ... le sue paroleCon la conferenza stampa di presentazione ha preso definitivamente il via il secondo ... Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE ...

Laziomania, Correa va mandato via: i nomi per sostituirlo Calciomercato.com CALCIOMERCATO INTER/ Al lavoro per chiudere Bellerin e Nandez, occhio ai giovani Calciomercato Inter, si continua ad insistere per Nahitan Nandez ed Hector Bellerin. Occhio a Vignato, Cagliari su Satriano.

Calciomercato, il Real Madrid punta solo su Mbappe: via libera Haaland Via libera per la concorrenza quindi sul norvegese che piace a mezza Europa, Juventus compresa. Il piano è arrivare alla firma di Mbappe all’ultima settimana di agosto e fare pressione sul PSG con una ...

... ieri sera è sbarcato a Bologna Marco Arnautovic (32 anni), per l'entusiasmo della piazza e dei tifosi, accorsi in circa 500 inIndipendenza ad accoglierlo all'ingresso dell'Hotel che lo ospiterà ...... le sue paroleCon la conferenza stampa di presentazione ha preso definitivamente ilil secondo ... Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE ...Calciomercato Inter, si continua ad insistere per Nahitan Nandez ed Hector Bellerin. Occhio a Vignato, Cagliari su Satriano.Via libera per la concorrenza quindi sul norvegese che piace a mezza Europa, Juventus compresa. Il piano è arrivare alla firma di Mbappe all’ultima settimana di agosto e fare pressione sul PSG con una ...