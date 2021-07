Allegri | “Ho ritrovato un Dybala uomo | mi aspetto molto da lui Inter favorita per lo Scudetto”

(Di martedì 27 luglio 2021) Massimiliano, nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Juventus, si è soffermato anche su Pauloe sulla corsa. Il tecnico livornese ha speso parole al miele per l’attaccante argentino e ha investito l’comeper il tricolore. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: Su“Ha dei numeri che sono dalla sua parte, anche se l’anno scorso non è stata un’annata straordinaria. Ora ha 28 anni e ho avuto una ottima percezione, houndopo due anni: si rende conto che è un anno importante e si è ...

...concretizzare e l'abbondanza attualmente vigente nella rosa di, andrà fatta una riflessione in difesa per ciò che concerne la Juventus. Con l'eventuale permanenza del capitano, il...... è un giocatore che fa gol, un valore aggiunto e l'homolto bene. Come presenze sarebbe ...pungola Rabiot e McKennie Degli altri calciatori che ha conosciuto in questi primi giorni in ...Sulla sua nuova Juventus: "Sono emozionato e divertito. Ci stiamo ritrovando, visto che ho avuto per lo più giovani, bravi ma giovani, nella prima settimana, e ora tornano gli el ...Massimiliano Allegri si è "ripresentato" alla Juventus: "Dobbiamo vincere e creare valore, giocando bene a calcio", dice il livornese ...