Vaccini | a Palermo da domani dosi nei quartieri | si parte con Arenella

Si chiama #VaccininQuartiere la nuova iniziativa del commissario all'emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, per accorciare ancora le distanze tra il vaccino e le persone, inviando loro squadre di giovani medici e infermieri per immunizzare a due passi da casa. Martedì 27 luglio, dalle 10 alle 18, il camper della struttura commissariale, con a bordo il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

