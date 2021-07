Gazzetta - Milan | colpo Ilicic | il piano di Maldini per un affare low - cost

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ma ladello Sport afferma che l'interesse delper Josipsi sia raffreddato e adesso l' Atalanta si trova un pò in difficoltà. Attende offerte la società orobica, ma in estate ...

Ma ladello Sport afferma che l'interesse delper Josip Ilicic si sia raffreddato e adesso l' Atalanta si trova un pò in difficoltà. Attende offerte la società orobica, ma in estate ......questo club" ROMA - Frank Kessie spegne sul nascere i rumors circa un suo possibile addio al... Io mantengo sempre la parola, dovrebbero conoscermi - assicura l'ex Atalanta a 'Ladello ...Il futuro? A tinte rossonere stando a quanto riferito dall’ivoriano ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio ...La pista che porta a Ilicic sembra essersi raffreddata. Per lo sloveno non sarà facile trovare un nuovo club. Si profila uno scenario ...