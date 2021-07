Viviana e Gioele | “Non è stato un omicidio-suicidio ma tutta una messinscena”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 25 luglio 2021) Il 3 agosto 2020Parisi e suo figliosono scomparsi dopo un incidente in una galleria dell’autostrada Messina-Palermo. Sono stati ritrovati in posti diversi: la madre, l’8 agosto, ai piedi di un traliccio, nella zona dell’incidente; il figlio di 4 anni, il 19 agosto, in un bosco. Sul suo cadavere avevano infierito gli animali. Il giallo di Caronia, a distanza di circa un anno, resta tale per il marito della dj. Ai microfoni della Stampa, infatti, Daniele Mondello ha chiesto nuovamente giustizia e verità., i dubbi del marito della dj: “Una ...