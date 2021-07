Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana si è sposata in Italia (Di domenica 25 luglio 2021) La nipote della principessa Diana ha scelto Roma per le sue nozze con il milionario Michael Lewis L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 25 luglio 2021) Ladella principessaha scelto Roma per le sue nozze con il milionario Michael Lewis L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

