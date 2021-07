Estate in diretta, Roberta Capua in grosso imbarazzo: "Ma veramente...". La gaffe di Beppe Convertini, gelo in studio (Di sabato 24 luglio 2021) Momenti di leggero imbarazzo a Estate in diretta, il talk estivo di Rai1. In studio con Roberta Capua e Roberto Semprini c'è Beppe Convertini. Si parla di bellezza ai tempi dei social, con Instagram a dettare canoni e comportamenti. Nel servizio appena mandato in onda, due bellezze come Stefania Orlando e Ingrid Muccitelli ammettono di utilizzare i classici "filtri" del social per cammuffare qualche difetto, correggere selfie e scatti e rendere tutto un po' più "perfetto". Un comportamento che è ormai la norma, anche se c'è chi, come gli influencer ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Momenti di leggeroin, il talk estivo di Rai1. Incone Roberto Semprini c'è. Si parla di bellezza ai tempi dei social, con Instagram a dettare canoni e comportamenti. Nel servizio appena mandato in onda, due bellezze come Stefania Orlando e Ingrid Muccitelli ammettono di utilizzare i classici "filtri" del social per cammuffare qualche difetto, correggere selfie e scatti e rendere tutto un po' più "perfetto". Un comportamento che è ormai la norma, anche se c'è chi, come gli influencer ...

Advertising

aras96__ : @laura98lally Sulla pagina di Prelemiteam. Giulia ha fatto la diretta mentre lui cantava l'estate più calda - infoitcultura : Estate in diretta, cambiamenti improvvisi per il discorso di Draghi e la tragedia di Capri - dalilastweeting : @SaraSanfi La parte della diretta in cui viene presentato e in cui canta l'estate più calda (quella che ha fatto Gi… - krimarty : @Franc25182 Cosa dovevano fare di più Trombare in diretta??? No vabbe' .... oh avvisatela che si è persa l'estate p… - AnnaLizzy68 : RT @Simona33447585: Il vero disagiato in estate soffre perché ha bisogno di vagonate di cronaca trash rigorosamente in diretta per sfamarsi… -