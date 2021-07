D’Angelo e Manfredi, unione di due identità fuse per la rinascita di Napoli (Di sabato 24 luglio 2021) La Fondazione Cusani che ha promosso il progetto “I 50 Sindaci” condivide e appoggia la scelta dell’ex candidato sindaco di affiancare Manfredi. Napoli, 23 luglio 2021 – La Fondazione Cusani onlus, che ha promosso il progetto I 50 Sindaci (www.i50sindaci.it), un think thank a sostegno di una funzionale governabilità della città di Napoli, appoggia la Leggi su 2anews (Di sabato 24 luglio 2021) La Fondazione Cusani che ha promosso il progetto “I 50 Sindaci” condivide e appoggia la scelta dell’ex candidato sindaco di affiancare, 23 luglio 2021 – La Fondazione Cusani onlus, che ha promosso il progetto I 50 Sindaci (www.i50sindaci.it), un think thank a sostegno di una funzionale governabilità della città di, appoggia la

Advertising

g_santaniello : DIARIO #NAPOLI21: D’Angelo e Lanzotti, gli opposti che esaltano Manfredi - glooit : Comunali 2021, Sergio D’Angelo si ritira dalla corsa a sindaco: appoggerà Manfredi leggi su Gloo… - anteprima24 : ** DIARIO ##Napoli21: D'Angelo e Lanzotti, gli #Opposti che esaltano #Manfredi ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Napoli, si ritira D'Angelo, restano in 4 per la corsa a #Sindaco - - ildenaro_it : #Napoli, #FondazioneCusani: D’Angelo e Manfredi #unione di due #identità per la #rinascita di Napoli -