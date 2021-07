Paolo Buonvino e la contaminazione tra Taranta | elettronica | rock e pop

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il Compositoreritorna sulle scene con un suo nuovo progetto dal titolo 'Reimagined' in cui l'artista ha voluto riproporre e unificare, a quasi un anno di distanza, la ...

Il Compositoreritorna sulle scene con un suo nuovo progetto dal titolo 'Taranta Reimagined' in cui l'artista ha voluto riproporre e unificare, a quasi un anno di distanza, la registrazione del ...Taranta Reimagined è il progetto del compositore, pianista e direttore d'orchestrache propone la registrazione del concerto a Melpignano del 27 agosto 2020. La musica e le voci della tradizione salentina rivivono nell'incontro di due orchestre, l 'Orchestra Popolare ...La musica e le voci della tradizione salentina rivivono nell’incontro di due orchestre e si mescolano con l’elettronica e le voci di prestigiosi interpreti della musica italiana: Gianna Nannini, Dioda ...Tornano i concerti dal vivo e mentre gli artisti si dividono su Green Pass e vaccini (Eric Clapton si rifiuta di farli solo per i vaccinati, Bruce Springsteen al contrario vuole un pubblico in regola.