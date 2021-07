Meteo, bel tempo diffuso in tutta Italia: previsioni e temperature di oggi (Di venerdì 23 luglio 2021) Meteo, bel tempo diffuso in tutta Italia con qualche leggero annuvolamento: previsioni e temperature della giornata di oggi. Cielo azzurro (Pixabay)L’anticiclone africano continua a dominare tutta l’Italia, il tempo di oggi sarà infatti stabile e soleggiato su tutta la penisola. Nella giornata di oggi il cielo sarà in gran parte sereno, soltanto sulle Alpi del Triveneto, sugli Appennini centrali e sui rilievi della Calabria la nuvolosità sarà maggiore. ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 23 luglio 2021), belincon qualche leggero annuvolamento:della giornata di. Cielo azzurro (Pixabay)L’anticiclone africano continua a dominarel’, ildisarà infatti stabile e soleggiato sula penisola. Nella giornata diil cielo sarà in gran parte sereno, soltanto sulle Alpi del Triveneto, sugli Appennini centrali e sui rilievi della Calabria la nuvolosità sarà maggiore. ...

F1Carcarla : @Gianludale27 Se non erro dissero che in caso di impossibilità (es. Meteo) di fare le Q al venerdì si tornava al fo… - isNews_it : Meteo, fine settimana all'insegna del bel tempo in Molise - - supahross : io: per il mio compleanno voglio soltanto stare in giro con un po' di sole, fare un bel picnic e chillare il meteo:… - infoitinterno : Meteo Trani: bel tempo almeno fino a sabato - infoitinterno : Meteo Genova: bel tempo fino a venerdì, discreto sabato -