G20 a Napoli | migliaia di attivisti contro il vertice sull’ambiente | tensioni con la polizia

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’ “EcoParade”, la manifestazioneil G20 su ambiente clima ed energia, in corso in questi giorni nella città di, si è sviluppata da piazza Dante a piazza Borsa, ed ha coinvolto alcunedi persone. Tra i promotori del corteo: la rete “Bees against G 20”, Legambiente, Fridays For Future, Insurgencia, Cobas, Rifondazione L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

sole24ore : ?? Al #G20 di #Napoli i ministri strappano un’intesa sul pacchetto ambientale. Ora si tratta di convincere i «riotto… - MiTE_IT : “G20 Ambiente, Clima ed Energia” la grande ambizione dell’Italia: questa la ministeriale G20 di Napoli del prossimo… - startzai : RT @Confindustria: Il documento approvato dal @g20org integra sviluppo sostenibile, #innovazione nell’uso efficiente delle risorse e #econo… - Green__Planner : Al G20 Ambiente di Napoli i grandi concordi su tutela degli ecosistemi, biodiversità, economia circolare, finanza g… - ederoclite : Forse ai partecipanti del #G20 Ambiente che si tiene a #Napoli in questi giorni farebbe bene un giro in più luoghi… -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Napoli

Un gruppo di ong ambientaliste di vari Stati europei ha scritto una lettera aperta ai Paesi del, in occasione del vertice dei ministri dell'Ambiente a, per chiedere "un pacchetto post - pandemico che affronti di petto l'emergenza climatica". In caso contrario, le ong annunciano che "......5% e arriva l'esito dalla Bce che conferma la politica accomodante Vacanze 2021 fuori dall'Italia, come si potrà viaggiare in Europa?, zona rossa più sciopero dei mezzi pubblici: venerdì ...A fare da padrone di casa è il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il quale ha ribadito in apertura dei lavori che di fronte a ...Da varie fonti giornalistiche abbiamo appreso in questi giorni che c’è una media di 2-3 giocatori no vax per ogni ...