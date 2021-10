Love is in the Air, replica puntata del 22 luglio 2021 in streaming | Video Mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) Nuovo appuntamento oggi giovedì 22 luglio 2021, con la soap turca Love is in the Air. Nella puntata odierna assistiamo al giorno del matrimonio. Selin e Ferit stanno per essere dichiarati marito e moglie, quando Ferit ci ripensa e lascia Selin, davanti agli ospiti attoniti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. L'articolo Love is in the Air, replica puntata del 22 luglio 2021 in streaming Video Mediaset Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 22 luglio 2021) Nuovo appuntamento oggi giovedì 22, con la soap turcais in the Air. Nellaodierna assistiamo al giorno del matrimonio. Selin e Ferit stanno per essere dichiarati marito e moglie, quando Ferit ci ripensa e lascia Selin, davanti agli ospiti attoniti. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. L'articolois in the Air,del 22inFatti di Gossip.

Advertising

MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di Love is in the air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - MatyldaStein : RT @mariatontini1: Gabrielle Aplin - The Power of Love (Official Video) - ralf_love_italy : RT @Anto_Giovinazzi: Rimettiamo le ruote sull’asfalto, con passione e tutto il nostro orgoglio ?? . Back on the road, with pride and passion… - Moreno01720679 : @RWMaloneMD L'Italia è sotto Dittatura , la prego professore , continui a diffondere la verità , the true Italy love you! God bless you ???? - ejlazar : RT @mariatontini1: Gabrielle Aplin - The Power of Love (Official Video) -