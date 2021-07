Simone muore a 17 anni, una vita spezzata a un incrocio sul suo scooter: inutili i soccorsi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ormelle, tragedia in strada. L’intera comunità rimane scossa dopo aver appreso la notizia della morte del 17enne, prossimo a compiere la maggiore età a breve. Simone Perin muore in seguito all’incidente stradale e nonostante il pronto intervento sei soccorritori, per il minorenne nulla da fare. La tragedia è avvenuta nella frazione di Tempio, all’incrocio tra via Piave e via Santa Maria del Palù. Un violento schianto contro l’auto, una Kia Sportage bianca, ferma al semaforo collocato per lavori stradali in corso. Il 17enne viaggiava a bordo del suo scooter 50 cc, quando non rendendosi conto del veicolo, non ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ormelle, tragedia in strada. L’intera comunità rimane scossa dopo aver appreso la notizia della morte del 17enne, prossimo a compiere la maggiore età a breve.Perinin seguito all’incidente stradale e nonostante il pronto intervento sei soccorritori, per il minorenne nulla da fare. La tragedia è avvenuta nella frazione di Tempio, all’tra via Piave e via Santa Maria del Palù. Un violento schianto contro l’auto, una Kia Sportage bianca, ferma al semaforo collocato per lavori stradali in corso. Il 17enne viaggiava a bordo del suo50 cc, quando non rendendosi conto del veicolo, non ha ...

