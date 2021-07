Mottarone: Tadini non ha pace, cavo non doveva spezzarsi (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Quel cavo non si doveva spezzare, è inconcepibile. Non riesco a darmi pace". Sono le parole di Gabriele Tadini, capo servizio della funivia e l'unico ad essere ai domiciliari per la tragedia del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Quelnon sispezzare, è inconcepibile. Non riesco a darmi". Sono le parole di Gabriele, capo servizio della funivia e l'unico ad essere ai domiciliari per la tragedia del ...

Ultime Notizie dalla rete : Mottarone Tadini Mottarone: Tadini non ha pace, cavo non doveva spezzarsi Sono le parole di Gabriele Tadini, capo servizio della funivia e l'unico ad essere ai domiciliari per la tragedia del Mottarone in cui lo scorso 23 maggio sono morte 14 persone e solo un bimbo è ...

Tragedia Mottarone: salgono a 14 gli iscritti nel registro degli indagati 19/07/2021 - 13:53 Tragedia del Mottarone, come si apprende dalla testa giornalistica "La Stampa", si allarga l'inchiesta sulla ... 51 anni, di Valdilana, responsabile della sicurezza 3) Gabriele Tadini,...

Mottarone: Tadini non ha pace, cavo non doveva spezzarsi

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "Quel cavo non si doveva spezzare, è inconcepibile. Non riesco a darmi pace". Sono le parole di Gabriele Tadini, capo servizio della funivia e l'unico ad essere ai domiciliari per la tragedia del Mottarone in cui lo scorso 23 maggio sono morte 14 persone e solo un bimbo è sopravvissuto.

Mottarone: tre progetti per la ricostruzione della funivia Dopo l' incidente alla funivia del Mottarone, in cui sono morte 14 persone, il lago Maggiore prova a rialzarsi. Sono tre i progetti che i sindaci di Stresa e Baveno, Marcella Severino e Alessandro Mon ...

