Gli inquirenti: 'L'immigrato non era armato, Adriatici spara dopo una spinta' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una scena da far west, con un assessore che impugna la pistola e spara verso uno straniero. Massimo Adriatici, l'assessore di Voghera che ha sparato al 39enne marocchino Youns El Boussettaoui, ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una scena da far west, con un assessore che impugna la pistola everso uno straniero. Massimo, l'assessore di Voghera che hato al 39enne marocchino Youns El Boussettaoui, ha ...

