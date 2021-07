Bartoletti dice addio ai Facebook | E' stato bello ma è diventato un incivile campo di battaglia

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Suho trovato tantissimi compagni di viaggio meravigliosi che mi hanno seguito nello spirito e nel piacere di un fertile scambio. Ma ho anche trovato una massa - a un certo punto per me incontrollabile - di personaggi sostanzialmente votati all’infelicità ‘grazie’ ai quali ho capito che il mio tempo era assolutamente sprecato... Non posso passare i miei giorni (e le mie notti) a fare la ‘sentinella’ di quello che poteva e doveva essere un fertile terreno di confronto e che invece troppe volte èun incontrollabile e spessodi”. Così il giornalista Marino ...

Advertising

duo_idea : Veroli: tutti al Festival Dello Sport. Lo dice anche il TG24 con Marino Bartoletti e #duoidea… - BosioFabrizio : @eterea_eterea @varesenews Pierluigi Bartoletti, vicepr. dell’Ord. medici di Roma: “il medico come figura professio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bartoletti dice

Corriere della Sera

...dalle mascherine l'agenzia di stampa Dire ne ha parlato con il professor Emanuele, ... Se il medicono ad un certo trattamento è perché non ne avete bisogno. È un concetto fondamentale da ..."L'associazione degli artisti ai brani di Franco è top secret, sarà una sorpresa "Cattini ". ... Sul palco dell'Arena un'orchestra formata dalla Filarmonica dell'Opera Italiana "Bruno" ...Ospite di Franca Dini alla sua rassegna alla Bussola di Focette, il popolare giornalista sportivo al Seven Apple di Marina di Pietrasanta per trascorrere una giornata di puro relax in vista di conosce ...Bartoli: «Ho sentimenti contrastanti. In angoscia per lei, ma conoscevo il padre: è possibile che la gente cambi così tanto?» ...