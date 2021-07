Vangelo del giorno | Matteo 12 | 46-50 – Audio e commento Papa Francesco

(Di martedì 20 luglio 2021) Lo spunto daldi oggi 20 Luglio 2021, Martedì: “Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre”. XVI Settimana del Tempo Ordinario – IV Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo12,46-50 In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

carlogubi : Se sventoli vangeli, rosari e presepi ma attacchi il Papa perché difende la tradizione di accoglienza del Cristiane… - FazioGiac : “Chi fa la volontà del Padre mio egli è fratello, sorella e madre”. Il discepolo di Gesù condivide con lui la belle… - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 20 luglio 2021. - BottaroRosella : RT @CaritasRoma: «Non passare dalle corse del lavoro alle corse delle ferie» #PapaFrancesco è tornato ad affacciarsi a San Pietro per l'#A… - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 20 luglio 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

... si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi nel fondomare. R. Il nemico ...Dalsecondo Matteo Mt 12,46 - 50 In quel tempo, mentre Gesu parlava ancora alla folla, ...Chiunque fa la volontàPadre mio che è nei cieli, questi è per me fratelloCommento al Vangelo - Mt 12,46-50: "Tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli!»." ...Il reverendissimo Don Nunzio Currao, Cappellano del Policlinico Gemelli, ha richiesto la presenza di personale dell’Ufficio di Vigilanza nella Cappella San Giuseppe Moscati, al terzo piano ala B dell’ ...