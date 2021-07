Ultime Notizie Roma del 20-07-2021 ore 13:10 (Di martedì 20 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio si lavora per la partenza del prossimo anno scolastico in sicurezza ma per il momento manca l’intesa sull’obbligatorietà del vaccino anti covid e per il personale scolastico favorevole al Partito Democratico contraria alla Lega intanto Metà della popolazione italiana ha completato il ciclo di vaccinazione dall’Unione Europea si è fatto notare che le dosi distribuite permettono di raggiungere al 70% entro la fine di luglio ma occorre che gli stati continuino a somministrare velocemente i bacini appena arrivano si attende la revisione dei criteri con i quali si decidono eventuali ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio si lavora per la partenza del prossimo anno scolastico in sicurezza ma per il momento manca l’intesa sull’obbligatorietà del vaccino anti covid e per il personale scolastico favorevole al Partito Democratico contraria alla Lega intanto Metà della popolazione italiana ha completato il ciclo di vaccinazione dall’Unione Europea si è fatto notare che le dosi distribuite permettono di raggiungere al 70% entro la fine di luglio ma occorre che gli stati continuino a somministrare velocemente i bacini appena arrivano si attende la revisione dei criteri con i quali si decidono eventuali ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid: India, 30mila nuovi casi, minimo da 125 giorni L'India ha registrato nella ultime 24 ore 30.093 nuovi casi di coronavirus, l'incremento più basso degli ultimi 125 giorni: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità sottolineando che i decessi provocati dalla malattia sono ...

Ankara ha arrestato centinaia di profughi afghani in fuga dai talebani Nelle ultime settimane ogni giorno almeno 500 migranti afghani hanno varcato la frontiera turca, con un aumento del 150% rispetto agli scorsi in questo periodo,, considerato il migliore per cercare ...

Coronavirus, ultime notizie. Pediatri Usa: in autunno a scuola obbligo di mascherina per bambini dai ... Il Sole 24 ORE Covid: 39 nuovi casi in Alto Adige Continua a crescere, dopo la 'pausa' del fine settimana, il numero dei casi covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore se ne sono aggiunti 39: 22 analizzando 765 tamponi pcr e 17 tramite 3021 test antig ...

È ufficiale: il principe Harry sta scrivendo la sua autobiografia e adesso non ce n’è più per nessuno Qualcuno per caso pensava che il principe Harry avesse deciso di starsene zitto? Qualcuno per caso credeva che dopo l'intervista con Oprah Winfrey si fosse tolto tutti i sassolini dalla scarpa (o addi ...

