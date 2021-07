Calciomercato Serie C, Vis Pesaro: ecco Lombardi in prestito (Di martedì 20 luglio 2021) Pesaro - La Vis Pesaro , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Luca Lombardi . ecco la nota societaria: "La Vis Pesaro 1898 è lieta di comunicare di aver perfezionato l'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021)- La Vis, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo indi Lucala nota societaria: "La Vis1898 è lieta di comunicare di aver perfezionato l'...

Advertising

SkySport : Calciomercato, quanto hanno speso finora le squadre di Serie A. Classifica #SkySport #SkyCalciomercato #SerieA - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - sportli26181512 : Calciomercato Hellas Verona, Montipò in prestito: Il riscatto arriverà solo a condizione - RaiSport : ?? #Udinese: acquistato #Silvestri dal #Verona Il portiere ha firmato un contratto di quattro anni ??… - psb_original : Calciomercato Brescia, non solo la Salernitana su Donnarumma: un club di Serie B punta l'attaccante #SerieB -