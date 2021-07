Bomba in Rai, Roberta Capua fatta fuori, Lo sfogo in diretta Instangram: “Ecco perché non mi vogliono più” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roberta Capua è oggi al timone di Estate in diretta insieme a Gianluca Semprini ma ha dichiarato che non sarà presente nel palinsesto autunnale della Rai, come invece si pensava. Il suo compito estivo è molto arduo: quello di portare avanti il lavoro iniziato da Alberto Matano già da due anni che ha fatto raggiungere alla storica trasmissione traguardi impensabili. Da quando il giornalista si è liberato della presenza della sua co-conduttrice, Lorella Cuccarini, prendendo in mano le redini dello show in solitaria, il consenso ha raggiunto vertici vertiginosi. Proprio per questo, la scelta dei conduttori che avrebbero preso il suo posto è ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 luglio 2021)è oggi al timone di Estate ininsieme a Gianluca Semprini ma ha dichiarato che non sarà presente nel palinsesto autunnale della Rai, come invece si pensava. Il suo compito estivo è molto arduo: quello di portare avanti il lavoro iniziato da Alberto Matano già da due anni che ha fatto raggiungere alla storica trasmissione traguardi impensabili. Da quando il giornalista si è liberato della presenza della sua co-conduttrice, Lorella Cuccarini, prendendo in mano le redini dello show in solitaria, il consenso ha raggiunto vertici vertiginosi. Proprio per questo, la scelta dei conduttori che avrebbero preso il suo posto è ...

Advertising

sarahachard : RT @EtaBetaRadio1: Scoppia la bomba #ransomware, il virus col riscatto che minaccia il mondo. Ne parliamo ora su @radio1rai con @MaxCerof,… - StefanoDeloren1 : RT @sciltian: @gladiatoremassi Solo, è una bufala. Ma se anche fosse vero (e non lo è: Soldi era già andata via) la rete #Discovery pagò 20… - sciltian : @gladiatoremassi Solo, è una bufala. Ma se anche fosse vero (e non lo è: Soldi era già andata via) la rete… - carolafrediani : RT @EtaBetaRadio1: Scoppia la bomba #ransomware, il virus col riscatto che minaccia il mondo. Ne parliamo ora su @radio1rai con @MaxCerof,… - EtaBetaRadio1 : Scoppia la bomba #ransomware, il virus col riscatto che minaccia il mondo. Ne parliamo ora su @radio1rai con… -