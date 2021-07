Uomini e Donne, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone si sono fidanzati ufficialmente: le parole (Di lunedì 19 luglio 2021) Per Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone è arrivata la svolta tanto attesa: “Siamo una coppia a tutti gli effetti” ha dichiarato il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ufficializzando il loro fidanzamento. Non solo, perché la coppia ha in mente progetti seri e concreti, oltre a voler passare tutta l’estate insieme. Dopo qualche weekend e le ferie in Sardegna, infatti, Luca ed Elisabetta si stanno preparando per un viaggio in barca a vela ad agosto. Luca Cenerelli ed Elisabetta ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 luglio 2021) Peredè arrivata la svolta tanto attesa: “Siamo una coppia a tutti gli effetti” ha dichiarato il cavaliere del trono over di, ufficializzando il loro fidanzamento. Non solo, perché la coppia ha in mente progetti seri e concreti, oltre a voler passare tutta l’estate insieme. Dopo qualche weekend e le ferie in Sardegna, infatti,edsi stanno preparando per un viaggio in barca a vela ad agosto.ed...

