Green pass subito in Cdm, verso il via libera anche per i ristoranti al chiuso (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - L'obiettivo è bruciare i tempi, la curva dei contagi con la variante Delta rischia di mettere l'Italia nella stessa condizioni di altri Paesi e per evitare di tornare a chiudere e bloccare la ripresa economica occorre subito prendere provvedimenti. La linea del 'Green pass subito' si rafforza sempre di più nel governo, anche se restano le contrarietà della Lega e le perplessità delle Regioni di inserire criteri eccessivamente rigidi. Draghi vuole evitare il coprifuoco Fonti della maggioranza riferiscono che il premier Mario Draghi è intenzionato a stringere sulle misure per evitare che si debba ... Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - L'obiettivo è bruciare i tempi, la curva dei contagi con la variante Delta rischia di mettere l'Italia nella stessa condizioni di altri Paesi e per evitare di tornare a chiudere e bloccare la ripresa economica occorreprendere provvedimenti. La linea del '' si rafforza sempre di più nel governo,se restano le contrarietà della Lega e le perplessità delle Regioni di inserire criteri eccessivamente rigidi. Draghi vuole evitare il coprifuoco Fonti della maggioranza riferiscono che il premier Mario Draghi è intenzionato a stringere sulle misure per evitare che si debba ...

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - Agricolturabio1 : RT @PaoloBorg: Oggi sul tracciamento l'Italia paga un grosso pegno per l'incapacità del governo Conte di far funzionare una app che segnali… - albygarden : RT @MMaXXprIIme: Non preoccupatevi: per votare non sarà necessario il Green Pass. Tanto non si voterà mai più! -