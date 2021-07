Covid Gran Bretagna, oggi stop restrizioni. Johnson: "Prudenza" (Di lunedì 19 luglio 2021) In riluttante quarantena fino al 26 luglio nella residenza estiva di Chequers, dopo aver avuto un contatto con il suo ministro della Salute Savid Javid positivo al Covid, il Premier britannico Boris ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) In riluttante quarantena fino al 26 luglio nella residenza estiva di Chequers, dopo aver avuto un contatto con il suo ministro della Salute Savid Javid positivo al, il Premier britannico Boris ...

Advertising

TgLa7 : #Covid, Gran Bretagna: positivo al Covid19 il ministro Salute Sajid Javid. E' vaccinato, ha sintomi lievi - SkyTG24 : Covid Uk, oggi è il 'Freedom Day': stop a gran parte delle restrizioni in Inghilterra - Simone49297361 : RT @GuidoDeMartini: ????OGGI SCATTA IN GRAN BRETAGNA IL FREEDOM DAY????La Gran Bretagna, nonostante la variante Delta vada avanti, revoca le re… - JeesJei : RT @GuidoDeMartini: ????OGGI SCATTA IN GRAN BRETAGNA IL FREEDOM DAY????La Gran Bretagna, nonostante la variante Delta vada avanti, revoca le re… - campeggiani : RT @GuidoDeMartini: ????OGGI SCATTA IN GRAN BRETAGNA IL FREEDOM DAY????La Gran Bretagna, nonostante la variante Delta vada avanti, revoca le re… -