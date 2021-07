Borsellino | Mutolo | ' mi interrogò il 17 luglio | era preoccupato | depistaggi continuano' Adnkronos 3

(Di lunedì 19 luglio 2021) () - "Io dissi a Falcone: 'non mi muovo dall'Italia, così quando i giudici mi vogliono vedere, devo essere a portata di mano'. Così abbiamo avuto il primo colloquio con il dottor, grazie a De Gennaro (ex capo della Polizia ndr), che organizzò l'incontro alla Dia. Ma doveva essere segreto. Invece lo sapevano tutti. Al Viminale lo sapevano, Contrada lo sapeva". E ricorda quanto già raccontato in alcuni processi: "Dopo avere parlato con Mancino e Contrada, era talmente agitato che addirittura aveva una sigaretta in bocca e ne accese un'altra. Io glielo feci notare, talmente era pensieroso. Dopo quel giorno ci siamo visti diverse altre ...

... per neutralizzare e vanificare la giustizia, quando Giovanni Falcone e Paolostavano ... ho conosciuto in Italia un collaboratore di giustizia di nome Gaspare, che era molto vicino a ...... perché era statoa mandare il capitano BASILE a Bologna ad arrestare i suoi". Inoltre, il collaborante Gaspare, come evidenziato nella suddetta pronuncia, ha riferito che, mentre ...“Vidi per l’ultima volta Paolo Borsellino nella notte del 17 luglio, due giorni prima di essere ucciso nella strage di via D’Amelio. Era molto preoccupato. Me lo ricordo perfettamente. Ed era anche in ...(Adnkronos) – E Gaspare Mutolo ribadisce che “dentro lo Stato c’erano tre correnti: alcune persone che se la facevano addosso per paura, altri che cercavano di rimediare, e altri che volevano combatte ...