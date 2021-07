“Bellissima…”. Temptation Island: chi è l’ex fidanzata di Luciano Punzo, tentatore di Manuela (Di lunedì 19 luglio 2021) Temptation Island, nella vita del tentatore di Manuela, Luciano Punzo, la precedente storia d’amore con la splendida ballerina. Lei si chiama Valeria Iacomino, ballerina del Teatro San Carlo. La coppia ha raggiunto il capolinea nel 2019, ma nel 2017 i due sono diventati genitori della piccola Eva. Ecco qualche curiosità in più su Valeria Iacomino. La ballerina professionista nasce a Napoli il 4 luglio e fin da piccola custodisce nel cuore il sogno più grande, quello di danzare. Un sogno che poi diventerà ambizione dunque realtà. Valeria decide di iscriversi presso l’Accademia di ballo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021), nella vita deldi, la precedente storia d’amore con la splendida ballerina. Lei si chiama Valeria Iacomino, ballerina del Teatro San Carlo. La coppia ha raggiunto il capolinea nel 2019, ma nel 2017 i due sono diventati genitori della piccola Eva. Ecco qualche curiosità in più su Valeria Iacomino. La ballerina professionista nasce a Napoli il 4 luglio e fin da piccola custodisce nel cuore il sogno più grande, quello di danzare. Un sogno che poi diventerà ambizione dunque realtà. Valeria decide di iscriversi presso l’Accademia di ballo ...

