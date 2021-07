Tokyo2020, due atleti positivi al Covid nel villaggio olimpico: 'Entrambi dello stesso paese' (Di domenica 18 luglio 2021) Due atleti che soggiornano al villaggio olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus . Lo ha comunicato il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici 2020 , spiegando che si tratta di due ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021) Dueche soggiornano aldi Tokyo sono risultatial coronavirus . Lo ha comunicato il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici 2020 , spiegando che si tratta di due ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo2020 due Tokyo2020, due atleti positivi al Covid nel villaggio olimpico: 'Entrambi dello stesso paese' Due atleti che soggiornano al villaggio olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus . Lo ha comunicato il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici 2020 , spiegando che si tratta di due atleti dello stesso paese e della stessa disciplina. Con i primi casi tra gli atleti aumenta l'allarme sui Giochi Olimpici e la preoccupazione degli organizzatori e del Comitato olimpico ...

Tokyo2020, 1.410 contagi: ai massimi da gennaio, Positivi tra persone legate ai Giochi Dei positivi, 8 sono arrivati a Tokyo dall'estero da meno di due settimane, 7 risiedono in Giappone. Non è chiaro se queste persone abbiano avuto accesso al Villaggio Olimpico. Dal primo luglio ci ...

Cresce l’allarme sui Giochi: tre atleti positivi, due nel Villaggio olimpico. A Tokyo i contagi sono tornati al picco di gennaio Positivo ieri, 17 luglio, anche il primo membro del Comitato olimpico, il coreano Ryu Seung-min, capo della federazione tennistavolo della Corea del Sud. A Tokyo, dove le vaccinazioni proseguono a ril ...

