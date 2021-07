F1, GP Gran Bretagna 2021: come vedere la gara su TV8. Orario d’inizio e programma (Di domenica 18 luglio 2021) Semaforo verde alle ore 16.00 per il GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di F1. A Silverstone, dopo la Sprint Race di ieri, Max Verstappen avrà il vantaggio di partire dalla pole-position precedendo la coppia Mercedes Lewis Hamilton/Valtteri Bottas. Sarà una sfida molto interessante e probabilmente la partenza potrebbe essere già decisiva per le sorti della gara. Vorrà giocarsi le proprie carte la Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc, dalla quarta casella, ha nel mirino il terzo posto di Bottas e il via sarà fondamentale per tentare il colpo e sorprendere il finnico. Sul ritmo, infatti, difficilmente la Rossa ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Semaforo verde alle ore 16.00 per il GP di, round del Mondialedi F1. A Silverstone, dopo la Sprint Race di ieri, Max Verstappen avrà il vantaggio di partire dalla pole-position precedendo la coppia Mercedes Lewis Hamilton/Valtteri Bottas. Sarà una sfida molto interessante e probabilmente la partenza potrebbe essere già decisiva per le sorti della. Vorrà giocarsi le proprie carte la Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc, dalla quarta casella, ha nel mirino il terzo posto di Bottas e il via sarà fondamentale per tentare il colpo e sorprendere il finnico. Sul ritmo, infatti, difficilmente la Rossa ...

Advertising

borghi_claudio : 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa… - borghi_claudio : Alla fine in Gran Bretagna hanno deciso: anche nel paese dove ti vaccinano appena respiri i minorenni verranno lasc… - TgLa7 : #Covid, Gran Bretagna: positivo al Covid19 il ministro Salute Sajid Javid. E' vaccinato, ha sintomi lievi - Mau_Zaccaria : RT @borghi_claudio: Alla fine in Gran Bretagna hanno deciso: anche nel paese dove ti vaccinano appena respiri i minorenni verranno lasciati… - manuzzim : RT @borghi_claudio: Alla fine in Gran Bretagna hanno deciso: anche nel paese dove ti vaccinano appena respiri i minorenni verranno lasciati… -