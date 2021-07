Dopo Bernardeschi e Verratti | un altro calciatore convola a nozze | si sono detto “Si”

(Di domenica 18 luglio 2021) Stefano Sensi e Giulia Amodio sifinalmente sposati a Ostuni. Il centrocampista dell'Inter e la modella, infatti, hanno dovuto spostare lepreviste per lo scorso maggio a causa della pandemia e delle ristrettezze dovute al Covid. I due hanno preferito rimandare di qualche mese e solo pochi giorni fa Amodio ha annunciato il giorno del matrimonio: "Il grande giorno è dietro l’angolo.. Domani saremo marito e moglie ancora non posso crederci. Ci vediamo all’altare amore mio" aveva scritto alla vigilia la donna a cui aveva risposto ildell'Inter e della Nazionale che aveva commentato: "Non vedo l ora di vederti ...

Advertising

Gazzetta_it : Bernardeschi, festa doppia: dopo l’Europeo l’altare, si sposa domani con Veronica - FBiasin : Dopo #Bernardeschi, si è sposato anche #Verratti. “Ma quando mi sposi?”. “Guarda, se vinciamo #Euro2020 giuro che… - GoalItalia : Tutta la gioia di #Bernardeschi dopo #ItaliaInghilterra ?? - LuigiVillano10 : RT @VujaBoskov: sposare due giorni dopo avere vinto europeo è come comprare moto da corsa e dopo una settimana montare portapacchi #Bern… - LBremb11 : @willy_signori Dibattere ancora su Bernardeschi dopo una riprova di 4 stagioni alla juve è accanimento terapeutico. -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Bernardeschi

e Veronica Ciardi sposi due giornila vittoria azzurra a Euro 2020. La coppia ha detto sì nel Duomo di Carrara, cittadina in cui è nato il calciatore. Non sono mancate le polemiche: ......arrivare a Torino se la Juventus deciderà di intavolare uno scambio inserendo Federico...un primo incontro tra le parti, in cui sarebbe stata offerta una cifra pari a 35 milioni di ...Vediamo quanto costa. La moglie di Verratti, Jessica Aidi, e la collana da capo giro. Il matrimonio tra il calciatore Marco Verratti e la modella Jessica Aidi si è appena concluso, ma si continua a pa ...Qualche tempo fa il pastry chef più conosciuto, e anche corteggiato, del piccolo schermo ha annunciato in un video su Instagram di aver rinviato il suo matrimonio a un mese dal giorno X. Ma chiariamo ...