Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 17 luglio 2021

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 18 luglio 2021)tv: idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show The Voice Senior ha totalizzato in media 1940 spettatori (13.56% di share); su Canale5 la riedizione di All Together Now ha avuto 1240 spettatori (share 8.75%). Su Italia1 il film Rio ha ottenuto 860 spettatori (5.29%); su Rai2 il film Terrore in Paradiso ha intrattenuto 1035 spettatori (6.16%); su Rai3 il film Braveheart – Cuore impavido ha ...