Ztl nel centro storico a Cava | Cirielli | “Problema non si risolve con divieti”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutode’Tirreni (Sa) – “La mossa dell’assessore Baldi di vietare l’accesso del Corso Umberto I e delle traverse () a tutti i velocipedi è sbagliata. Intervenga il sindaco Servalli”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo: “E’ troppo facile disporreper tutti quando, in realtà, sono pochi quelli che, soprattutto in bicicletta, recano disagi ai pedoni. Non è così che siil. L’amministrazione comunale – aggiunge– dovrebbe rafforzare ...