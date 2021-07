Rimborsi arbitri | 16 mesi a Pasqua | 13 a La Penna Tutte le sanzioni

(Di sabato 17 luglio 2021) La Commissione disciplinare dell’AIA ha inflitto le prime squalifiche in merito al caso deigonfiati dagliLa Commissione disciplinare dell’AIA ha inflitto le prime squalifiche in merito al caso deigonfiati dagli. Sospensione di 16per Fabrizioe di 13per Federico Laanche per gli assistenti Stefano Del Giovane (12), Ivan Robilotta (13), Manuel Robilotta (14), Valentino Fiorito (16 ...

Advertising

SkySport : Arbitri, caso rimborsi: 13 mesi di squalifica a La Penna, 16 a Pasqua #SkySport - ilpost : I due arbitri di calcio Fabrizio Pasqua e Federico La Penna sono stati squalificati per 16 e 13 mesi per avere fals… - Corriere : Rimborsi spese gonfiati, gli arbitri La Penna e Pasqua squalificati - CalcioNapoli24 : - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Rimborsi arbitri

...che ha coinvolto alcunidella CAN A - B, i più noti Fabrizio Pasqua e Federico La Penna , squalificati rispettivamente per 16 e 13 mesi. L'accusa è quella di aver falsificato dei......di calcio Fabrizio Pasqua e Federico La Penna sono stati squalificati per 16 e 13 mesi dalla commissione disciplinare dell'Associazione Italia(Aia) perché coinvolti in un giro di...L’accusa è quella di aver falsificato dei rimborsi spese, gonfiando le cifre investite per ... Non sono stati però dismessi, dunque faranno parte dell’organico e potranno tornare ad arbitrare alla ...Un caso che ha generato parecchia discussione nel mondo del calcio. È stata dichiarata, finalmente, la sentenza per il caso ‘Rimborsi gonfiati’, in cui sono stati coinvolti sei arbitri italiani. Tutta ...