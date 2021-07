GP Silverstone | Sprint Qualifying | Verstappen brucia Hamilton

(Di sabato 17 luglio 2021) A, la Formula 1 sperimenta la, ed il suo primo vincitore è Max. L’olandese leader del mondialeLewisalla partenza, tenendolo a debita distanza per tutti i 17 giri di una gara che non regala particolari emozioni. Sul gradino più basso del podio sale Valtteri Bottas, il quale precede un ottimo Charles Leclerc con la Ferrari. La McLaren occuperà la terza fila, dopo che Lando Norris e Daniel Ricciardo chiudono la corsa in quinta e sesta posizione. Fernando Alonso, Sebastian Vettel, George Russell ed Esteban Ocon chiudono la top ...

. Max Verstappen si è aggiudicato sul circuito dila prima 'gara' della storia della F1 conquistando la pole del Gp di Gran Bretagna in programma domani. Il pilota olandese della Red Bull, che conquista tre punti in classifica ...Come è andata la Qualificavedi anche Australia, annullati per Covid il Gp Formula 1 e il Moto Gp Nelle seconde libere di oggi, è stata la Red Bull di Max Verstappen la monoposto ...La Sprint Race appena conclusasi a Silverstone, con la “vittoria” di Max Verstappen (che ha conquistato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna senza mai essere il più veloce sulla ...Max Verstappen ha vinto la qualifica sprint che si è disputata oggi pomeriggio presso il Silverstone Circuit, sede della decima prova iridata della stagione. L’olandese, che scattava dalla seconda ...