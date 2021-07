Infortunio Arthur | out 2-3 mesi A rischio per la lista Champions?

Advertising

1 L'diaccelera il mercato della Juventus. Il centrocampista brasiliano ha deciso di operarsi per risolvere una volta per tutte il problema legato alla calcificazione ossea alla tibia, ...Tegola in casa Juventus per l'diper il quale la terapia conservativa messa in atto nelle scorse settimane non ha dato i frutti sperati. Il centrocampista brasiliano sarà dunque costretto a operarsi per risolvere ...Locatelli Juve, pressing totale e nuovo incontro: l’offerta che ha in testa Cherubini per provare a convincere il Sassuolo Dopo l’infortunio di Arthur la Juventus ha un motivo in più per affondare il ...Il centrocampista della Juve ha deciso di operarsi per risolvere il problema di calcificazione ossea che lo tormenta dalla scorsa stagione.