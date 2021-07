Hamilton | ' La mia gente mi mancava' Leclerc | ' Questo format mi piace'

(Di venerdì 16 luglio 2021) un piccolo grande riscattomiglior tempo nella qualifica di Silverstone per Lewis. Dopo i successi di Max Verstappen nelle ultime gare, l'inglese voleva dare un colpo d'ala per la ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Hamilton: “La mia gente mi mancava”. Verstappen: “Auto veloce”. Leclerc: “Il format mi piace” #F1 - Gazzetta_it : Hamilton: “La mia gente mi mancava”. Verstappen: “Auto veloce”. Leclerc: “Il format mi piace” #F1 - TaroYamada80 : Ora spero che domani Hamilton vinca il Gran Premietto di Gran Bretagna. Almeno si salvano le statistiche. (Scusa… - 1411nico : Questa è casa mia qui comando io! Lewis Hamilton Pole POSITION! #F1 #SkyMotori #SilverstoneGP - t0osieslide : @itsgiuliadip spero che nel 2022 voi possiate aprire una nuova era di dominio stile mercedes e auguro a charles di… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton mia

Parlalo ha confermato: 'Mi mancava tutta questa gente - ha detto - sono grato al pubblico, incredibile l'energia che trasmettono. Speravo che team e tifosi mi avrebbero spinto, è ......e avere le tribune gremite di pubblico è un'energia tutta diversa - ha dichiarato- ... Però vedevo la folla e mi ha ricordato laprima pole qui nel 2007. Non avrei potuto fare tutto questo ...Hamilton registra il miglior tempo nelle qualifiche di questo GP di Gran Bretagna e partirà dalla posizione in palo per la Sprint Qualifying ...Il pilota della Mercedes voleva battere la Red Bull con tutte le sue forze sulla pista di casa ed ha rivelato che stamattina, approfittando del format particolare, ha lavorato al simulatore per prepar ...