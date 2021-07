Covid, Pregliasco: “Situazione non buona” (Di venerdì 16 luglio 2021) Coronavirus in Italia, “purtroppo la Situazione non va bene, c’è una progressione continua del virus come immaginavamo. Anche le valutazioni sono tutte sui non vaccinati nell’ultimo periodo, come previsto”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco commentando il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia. “Una bella estate”, commenta ironico il medico che spinge per un’accelerazione della campagna vaccinale. “La velocità con cui si ottiene il risultato sarà determinante, quindi tutto quello che serve, Green pass e quant’altro, ben venga”. Quanto al ritorno alla zona gialla già possibile a breve per alcune ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Coronavirus in Italia, “purtroppo lanon va bene, c’è una progressione continua del virus come immaginavamo. Anche le valutazioni sono tutte sui non vaccinati nell’ultimo periodo, come previsto”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabriziocommentando il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia. “Una bella estate”, commenta ironico il medico che spinge per un’accelerazione della campagna vaccinale. “La velocità con cui si ottiene il risultato sarà determinante, quindi tutto quello che serve, Green pass e quant’altro, ben venga”. Quanto al ritorno alla zona gialla già possibile a breve per alcune ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid oggi Italia, Pregliasco: 'Situazione non buona' - - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, Pregliasco: 'Situazione non buona' - - Nicola23453287 : RT @doluccia16: Io so solo che contrari ai vaccini sono scienziati del calibro di Montaigner e Tarro e favorevoli invece, sconosciuti doc,… - SaluteLab : ?? Covid-19, il virologo Pregliasco: “Situazione non buona”. L'allarme ?? - cschannel_news : Covid oggi Italia, Pregliasco: “Situazione non buona” -