Renzi “Sono tranquillissimo, nulla di illegale” (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Chi come me è assolutamente tranquillo perchè non ha fatto nulla di illegale non ha nessun problema. Gli italiani Sono stanchi di giochini sula pelle delle persone. PosSono fare tutte le indagini che vogliono perchè io Sono tranquillissimo, la vera scommessa è aspettare il tempo galantuomo che farà chiarezza. Se ci Sono delle questioni che riguardano me piena disponibilità ad andare negli uffici giudiziari a spiegare quello che è successo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Rtl 102.5. “Se pensano di farmi parlare ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Chi come me è assolutamente tranquillo perchè non ha fattodinon ha nessun problema. Gli italianistanchi di giochini sula pelle delle persone. Posfare tutte le indagini che vogliono perchè io, la vera scommessa è aspettare il tempo galantuomo che farà chiarezza. Se cidelle questioni che riguardano me piena disponibilità ad andare negli uffici giudiziari a spiegare quello che è successo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a Rtl 102.5. “Se pensano di farmi parlare ...

Advertising

stanzaselvaggia : Solo i presidenti di regione, in buona parte appena rieletti, fanno da testimonial ai vaccini. Per il resto, i poli… - fattoquotidiano : M5s, Cominardi: “Renzi e referendum contro reddito cittadinanza? Sono incazzato nero. Si confronti con me invece di… - ilfoglio_it : Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi. In vigilanza i gialloverdi so… - RobertoSignore7 : RT @mariamacina: Se le puntate di Firenze, oggetto del crimine, sono antecedenti la nascita di Italia Viva di almeno dieci mesi, quale cz d… - ant72lon : RT @AugustoMinzolin: Cambiano le stagioni ma le rappresaglie dei magistrati contro chi ne mette in discussione il Potere sono sempre uguali… -