«Il maestro non può educare alla pace» Per protesta a digiuno da 41 giorni (Di giovedì 15 luglio 2021) Da 41 giorni il maestro Giampiero Monaca è in sciopero della fame per difendere un innovativo e democratico modello pedagogico (metodo Bimbisvegli). Un metodo, già oggetto di tesi e ricerche universitarie, che però negli anni ha infastidito dirigente e collegio docenti del V circolo di Asti, al punto da rendere ormai impossibile il proseguimento del progetto. Ma Giampiero non ci sta e si appella direttamente al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi affinché il metodo «Bimbisvegli» sia riconosciuto a livello nazionale. Quando … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

