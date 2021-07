Alluvione in Germania e Belgio, case travolte dal fiume in Renania: almeno 58 vittime. Decine di persone disperse – Il video (Di giovedì 15 luglio 2021) Continua a salire il bilancio delle vittime causato dal terribile maltempo che dalle prime ore del mattino di oggi, 15 luglio, si è abbattuto su Germania e Belgio. Sono almeno 58, secondo il nuovo bilancio ufficiale fornito dalle autorità, le vittime nell’ovest del territorio tedesco, tra loro anche due Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi. Decine di persone risultano ancora disperse, con l’ultima stima della polizia che parla di almeno 70 persone. «Molte di loro si trovavano sui tetti delle case che ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Continua a salire il bilancio dellecausato dal terribile maltempo che dalle prime ore del mattino di oggi, 15 luglio, si è abbattuto su. Sono58, secondo il nuovo bilancio ufficiale fornito dalle autorità, lenell’ovest del territorio tedesco, tra loro anche due Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi.dirisultano ancora, con l’ultima stima della polizia che parla di70. «Molte di loro si trovavano sui tetti delleche ...

lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - Ettore_Rosato : Le immagini che arrivano dalla Germania sono sconvolgenti. Oltre 40 morti, molti dispersi e intere comunità isolate… - salfasanop : RT @TeresaBellanova: La mia vicinanza al popolo tedesco per la terribile alluvione che ha colpito la Germania e il centro Europa, provocand… - FrancoMusiani : RT @MMmarco0: Estate 2021. Drammatica alluvione in Germania. 42 morti ed oltre 70 dispersi. Dal 2030 il cambiamento climatico provocher… -