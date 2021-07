Alitalia | Mef | intesa con Commissione | ITA operativa da 15 ottobre

(Di giovedì 15 luglio 2021) Si è conclusa positivamente la discussione con laEuropea sulla costituzione di Italia Trasporto Aereo (ITA). Lo afferma il ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota aggiungendo ...

Lo annuncia il. "La discussione con la Commissione Europea ha consentito di giungere ad una ...condizioni per la firma del Memorandum d'intesa per il passaggio di determinate attività daa ...Il periodo di transizione 'sarà accompagnato attraverso una corretta vigilanza sull'amministrazione straordinaria diche si farà carico delle ricadute sociali insieme con il ministro del ...Italia Trasporto Aereo (ITA), la nuova società che prende il posto di Alitalia, sarà pienamente operativa a partire dal 15 ottobre, data in cui è previsto il decollo dei primi voli. Lo ha comunicato ..."Si è conclusa positivamente la discussione con la Commissione Europea sulla costituzione di Italia Trasporto Aereo (ITA). La nuova società sarà pienamente operativa a partire dal prossimo 15 ottobre, ...