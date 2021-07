Vaccino obbligatorio? Non è un vaccino, è un esperimento (Di mercoledì 14 luglio 2021) – Macron ha deciso di rendere obbligatorio il green passa, il che equivale a rendere obbligatorio sottoporsi a vaccinazione anti-covid. Cassese e Flick con la loro autorità di ex membri della corte costituzionale, ricordano che la costituzione prevede che si può obbligare per legge a sottoporsi a un trattamento sanitario. Bene, ma la legge non c’è e il cosiddetto vaccino anti-covid non è un trattamento sanitario, è una sperimentazione. Il cosiddetto vaccino è sperimentale. La sperimentazione scade alla fine del 2023. Si può obbligare per legge a farsi vaccinare se il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) – Macron ha deciso di rendereil green passa, il che equivale a renderesottoporsi a vaccinazione anti-covid. Cassese e Flick con la loro autorità di ex membri della corte costituzionale, ricordano che la costituzione prevede che si può obbligare per legge a sottoporsi a un trattamento sanitario. Bene, ma la legge non c’è e il cosiddettoanti-covid non è un trattamento sanitario, è una sperimentazione. Il cosiddettoè sperimentale. La sperimentazione scade alla fine del 2023. Si può obbligare per legge a farsi vaccinare se il ...

