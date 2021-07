Papa Francesco rientra in Vaticano: dimesso dal Policlinico Gemelli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Pontefice era ricoverato dallo scorso 4 luglio per l’intervento chirurgico programmato per stenosi diverticolare del sigma ROMA – Papa Francesco è stato dimesso nella mattinata di oggi dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato dal 4 luglio per l’intervento chirurgico programmato per stenosi diverticolare del sigma cui si é sottoposto. Domenica scorsa il Pontefice aveva recitato l’Angelus affacciato al balcone al decimo piano dell’ospedale Nella giornata di ieri il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, nel consueto bolletino quotidiano sulle condizioni del Pontefice, aveva ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Pontefice era ricoverato dallo scorso 4 luglio per l’intervento chirurgico programmato per stenosi diverticolare del sigma ROMA –è statonella mattinata di oggi daldi Roma dove era ricoverato dal 4 luglio per l’intervento chirurgico programmato per stenosi diverticolare del sigma cui si é sottoposto. Domenica scorsa il Pontefice aveva recitato l’Angelus affacciato al balcone al decimo piano dell’ospedale Nella giornata di ieri il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, nel consueto bolletino quotidiano sulle condizioni del Pontefice, aveva ...

