MotoGP, Maverick Vinales: “Non ho ricevuto nulla da nessuno, voglio prendermela comoda” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Maverick Vinales esprime il proprio parere durante la pausa estiva del Motomondiale. Lo spagnolo si prepara a dare battaglia da Spielberg in quella che sarà l’ultima stagione con il Team ufficiale della Yamaha. Non conosciamo il futuro dell’iberico che dopo Assen ha annunciato che lascerà il marchio giapponese. Sono molte le voci che girano in questo periodo sul conto dell’atleta che potrebbe spostarsi in Aprilia. Il compagno di box del francese Fabio Quartararo ha dichiarato: “Tutto è fermo per ora. Ora voglio godermi le mie vacanze perché la prima metà della stagione è stata piuttosto. Desidero stare con la mia famiglia in questi giorni. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021)esprime il proprio parere durante la pausa estiva del Motomondiale. Lo spagnolo si prepara a dare battaglia da Spielberg in quella che sarà l’ultima stagione con il Team ufficiale della Yamaha. Non conosciamo il futuro dell’iberico che dopo Assen ha annunciato che lascerà il marchio giapponese. Sono molte le voci che girano in questo periodo sul conto dell’atleta che potrebbe spostarsi in Aprilia. Il compagno di box del francese Fabio Quartararo ha dichiarato: “Tutto è fermo per ora. Oragodermi le mie vacanze perché la prima metà della stagione è stata piuttosto. Desidero stare con la mia famiglia in questi giorni. ...

Advertising

corsedimoto : MOTOGP - Maverick #Vinales e altri piloti della #MotoGP in pista al Montmelò per una giornata di allenamento. Nel f… - zazoomblog : MotoGP Maverick Vinales: “Non so ancora se e dove correrò nel 2022. Anno sabbatico o Aprilia? Vedremo…” - #MotoGP… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, Maverick #Vinales: “Non so ancora se e dove correrò nel 2022. Anno sabbatico o Aprilia? Vedremo…” - OA_Sport : #MotoGP, Maverick #Vinales: “Non so ancora se e dove correrò nel 2022. Anno sabbatico o Aprilia? Vedremo…” - Motorsport_IT : #MotoGP | Maverick Viñales rompe il silenzio in un’intervista esclusiva con -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Maverick MotoGP - Vinales prende tempo, ma la Ducati chiama - FormulaPassion.it Lo scorso 28 giugno Maverick Vinales e la Yamaha hanno comunicato la decisione di separarsi con un anno di anticipo rispetto alla naturale conclusione del contratto. E così a fine 2021 le strade del pilota spagnolo e ...

Melandri: 'Non credo alle dimissioni di Viñales. Rossi? Per me il Principe lo pretende sulla Ducati nel 2022' L'ex campione del mondo della 250 e vice iridato MotoGP, oggi commentatore tecnico del Motomondiale ... all'addio annunciato di Maverick Viñales alla Yamaha: 'Io non ci credo che sia andato via, per me ...

MotoGP, Maio Meregalli: il vero problema di Maverick Vinales Corse di Moto MotoGP, Maverick Vinales: “Non ho ricevuto nulla da nessuno, voglio prendermela comoda” Maverick Vinales esprime il proprio parere durante la pausa estiva del Motomondiale. Lo spagnolo si prepara a dare battaglia da Spielberg in quella che sarà l'ultima stagione con il Team ufficiale del ...

MotoGp, Vinales: "Non ho ancora pensato il 2022" ROMA - Maverick Vinales lascerà la Yamaha a fine stagione. Il pilota spagnolo, che si separerà dal team giapponese, non si è ancora accasato a nessun'altra scuderia in MotoGp, ma in un'intervista ai m ...

Lo scorso 28 giugnoVinales e la Yamaha hanno comunicato la decisione di separarsi con un anno di anticipo rispetto alla naturale conclusione del contratto. E così a fine 2021 le strade del pilota spagnolo e ...L'ex campione del mondo della 250 e vice iridato, oggi commentatore tecnico del Motomondiale ... all'addio annunciato diViñales alla Yamaha: 'Io non ci credo che sia andato via, per me ...Maverick Vinales esprime il proprio parere durante la pausa estiva del Motomondiale. Lo spagnolo si prepara a dare battaglia da Spielberg in quella che sarà l'ultima stagione con il Team ufficiale del ...ROMA - Maverick Vinales lascerà la Yamaha a fine stagione. Il pilota spagnolo, che si separerà dal team giapponese, non si è ancora accasato a nessun'altra scuderia in MotoGp, ma in un'intervista ai m ...