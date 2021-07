Variante Delta, verso la zona gialla 4 regioni: c'è anche la Campania ma è lite sui parametri (Di lunedì 12 luglio 2021) La Variante Delta corre, è vicina al 30 per cento del totale dei nuovi casi, arriverà al 70 in agosto. Effetto pratico: il contagio andrà più veloce. anche ieri, rispetto... Leggi su ilmattino (Di lunedì 12 luglio 2021) Lacorre, è vicina al 30 per cento del totale dei nuovi casi, arriverà al 70 in agosto. Effetto pratico: il contagio andrà più veloce.ieri, rispetto...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - AlessLongo : Arrivano dati da UK dove la variante Delta è dominante. Nonostante boom di contagi le ospedalizzazioni e le morti s… - LoredanaDiMaio3 : RT @fattoquotidiano: A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: 'la variante Delta presto sarà prevalente, ma non tornerà l'obbligo di mascherine' #coronavirusitalia… -